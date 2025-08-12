Gran Torneo de Pádel Femenino en María Juana: Racca y Pérez se consagraron campeonas

El pasado fin de semana, las instalaciones de Chacras Pádel en María Juana fueron sede de un nuevo y emocionante Torneo de 8va Damas, que reunió a 20 parejas de distintas localidades de la región.

La competencia contó con partidos intensos y un gran marco de público que acompañó a lo largo de toda la jornada, destacando el buen nivel de juego y el espíritu deportivo de las participantes.

En la gran final, las locales Luisana Racca e Isabel Pérez se impusieron y se quedaron con el título, mientras que el segundo puesto fue para Victoria Paris y Marcela Bisaro, representantes de Carlos Pellegrini.

El evento no solo fue una fiesta deportiva, sino también un punto de encuentro para la comunidad padelera, consolidando a María Juana como un lugar de referencia para el desarrollo de este deporte en la zona.