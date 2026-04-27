María Juana se suma al Programa Puntos Violetas para fortalecer políticas de género

Locales

La Comuna de María Juana participó de la firma de convenios del programa Puntos Violetas, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.

Este avance representa un paso importante para la localidad, ya que reafirma el compromiso de la gestión comunal con la construcción de una comunidad más justa, igualitaria y libre de violencias. A través de este programa, se busca fortalecer las políticas públicas de acompañamiento, prevención y promoción de derechos, especialmente en situaciones vinculadas a la violencia de género.

Los Puntos Violetas funcionan como espacios territoriales de cercanía, donde se brindan herramientas de contención, orientación y acceso a recursos para personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo además acciones de sensibilización en toda la comunidad.

La jornada culminó con un espacio de trabajo conjunto entre autoridades provinciales, coordinadoras y promotoras de los distintos dispositivos, donde se destacó la importancia del trabajo en red. En ese marco, se puso en valor el fortalecimiento de las acciones territoriales y la construcción de estrategias comunes que permitan ampliar el alcance y la efectividad de estas políticas en todo el territorio santafesino.

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