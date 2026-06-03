Grupo Campero será protagonista de una gran noche de peña en Nina Eventos

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Martín Giusta, integrante de Grupo Campero, quien invitó a toda la comunidad a disfrutar de una noche especial de música, danza y gastronomía que se realizará este viernes en Nina Eventos.

La propuesta contará con la presentación de Grupo Campero, una de las agrupaciones folclóricas más reconocidas de la región, que llegará con un amplio repertorio para hacer cantar y bailar al público. Además, la velada tendrá la participación de la Academia Pentagrama de San Francisco, la actuación especial de Emma Vega y la presencia del Ballet Folclórico Raíces de mi Tierra, aportando todo el color y la tradición de nuestras danzas.

La cena incluirá chorizo, pollo asado, ensaladas, postre helado, café y torta, mientras que las bebidas podrán adquirirse en el servicio de cantina. El valor de la tarjeta es de 20 mil pesos por persona.

Desde la organización destacaron que será una noche pensada para compartir en familia y entre amigos, combinando buena música en vivo, espectáculos artísticos y una excelente propuesta gastronómica. La cita será este viernes 5 de junio en Nina Eventos, en una nueva edición de la tradicional Noche de Peña que promete reunir a amantes del folclore de toda la región.