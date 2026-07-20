Guía práctica: cómo preparar la casa ante lluvias intensas y prevenir daños

Ante la posibilidad de lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, los especialistas recomiendan tomar medidas preventivas para proteger las viviendas, reducir riesgos y evitar inconvenientes mayores. Una adecuada preparación del hogar puede marcar la diferencia cuando se producen tormentas de gran intensidad.

Revisar techos y canaletas

Uno de los primeros pasos es verificar el estado del techo y de las canaletas. Es importante retirar hojas, ramas y cualquier elemento que pueda obstruir el paso del agua. También conviene controlar que no existan tejas rotas, chapas sueltas o filtraciones que puedan provocar goteras.

Mantener limpios los desagües

Los desagües pluviales, rejillas y bocas de tormenta deben permanecer libres de residuos. La acumulación de basura puede impedir el correcto escurrimiento del agua y favorecer inundaciones tanto en patios como en el interior de la vivienda.

Proteger puertas y ventanas

Si la vivienda suele verse afectada por el ingreso de agua, es recomendable colocar burletes, barreras de contención o bolsas de arena en los accesos más vulnerables. También es importante revisar el sellado de ventanas para evitar filtraciones.

Resguardar objetos de valor

En viviendas con riesgo de anegamiento, se aconseja trasladar documentos importantes, equipos electrónicos, muebles y otros objetos de valor a lugares elevados o pisos superiores para evitar pérdidas.

Controlar la instalación eléctrica

Antes de una tormenta intensa, es conveniente verificar que las instalaciones eléctricas se encuentren en buen estado. En caso de ingreso de agua al domicilio, nunca deben manipularse artefactos eléctricos y, si es posible hacerlo de manera segura, se recomienda cortar el suministro desde el tablero general.

Podar árboles y asegurar elementos sueltos

Las ramas secas o en mal estado pueden caer durante los fuertes vientos. Además, macetas, chapas, muebles de jardín y otros objetos que permanezcan en patios o balcones deben asegurarse para evitar accidentes.

Preparar un kit de emergencia

Siempre es útil contar con un bolso de emergencia que incluya:

Linterna y pilas de repuesto.

Radio portátil.

Agua potable.

Alimentos no perecederos.

Botiquín de primeros auxilios.

Cargador portátil para teléfonos celulares.

Documentación importante protegida en bolsas impermeables.

Mantenerse informado

Durante jornadas con pronóstico de tormentas fuertes, es fundamental seguir los informes meteorológicos y las recomendaciones de las autoridades locales. También se aconseja evitar circular por calles anegadas y no intentar cruzar sectores con agua acumulada, ya sea caminando o en vehículos.

La prevención es la mejor herramienta

Frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos y frecuentes, adoptar medidas preventivas permite disminuir riesgos para las personas y minimizar los daños materiales. Preparar la vivienda con anticipación, mantener limpios los sistemas de desagüe y actuar con responsabilidad son acciones simples que pueden hacer una gran diferencia cuando las lluvias llegan con fuerza.