Romina Russi contó desde España cómo se vivieron los festejos por el título mundial y el apoyo de los argentinos tras la final

La consagración de España como campeona del mundo se vivió con una enorme fiesta en todo el país. En Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con Romina Russi, quien reside en España y compartió cómo fueron los festejos tras la obtención de la Copa del Mundo y cómo los argentinos también encontraron su espacio para celebrar el gran torneo realizado por la Selección.

Durante la entrevista, Romina relató que apenas finalizó la final, las calles de distintas ciudades españolas comenzaron a llenarse de hinchas que salieron con banderas, camisetas y cánticos para celebrar un título que despertó una enorme alegría en todo el país. Plazas, bares y avenidas fueron escenario de una verdadera fiesta que se extendió hasta altas horas de la noche.

Además, destacó el clima de respeto que se vivió entre ambas parcialidades. Si bien la felicidad era total entre los españoles por la conquista del Mundial, los argentinos residentes en España también se reunieron para acompañar a la Selección nacional y reconocer el esfuerzo del equipo que alcanzó el subcampeonato tras una destacada campaña.