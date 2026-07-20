Desde 2027, la Unión Europea exigirá celulares más fáciles de reparar y con baterías reemplazables

La Unión Europea implementará a partir del 18 de febrero de 2027 una nueva normativa que obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles a diseñar equipos más fáciles de reparar, con especial énfasis en la posibilidad de reemplazar la batería de manera sencilla.

La medida busca que los usuarios puedan cambiar una batería desgastada sin dañar el dispositivo ni depender de procedimientos complejos, prolongando así la vida útil de los equipos y reduciendo la necesidad de comprar un celular nuevo cuando la autonomía comienza a disminuir.

Menos residuos electrónicos

Uno de los principales objetivos de la normativa es disminuir la generación de residuos electrónicos, una problemática ambiental que crece año tras año debido al recambio constante de dispositivos tecnológicos.

Al facilitar la reparación y el reemplazo de componentes, la Unión Europea apunta a fomentar un consumo más responsable y un mejor aprovechamiento de los recursos utilizados para fabricar estos equipos.

Más durabilidad y disponibilidad de repuestos

La nueva regulación no solo exigirá baterías reemplazables. También establecerá que los fabricantes deberán garantizar una mayor disponibilidad de repuestos durante varios años y cumplir con estándares mínimos de durabilidad, resistencia y facilidad de reparación.

Esto permitirá que los usuarios puedan extender la vida útil de sus dispositivos mediante reparaciones, en lugar de reemplazarlos por completo ante una falla o el desgaste de alguno de sus componentes.

Un paso hacia una tecnología más sostenible

La iniciativa forma parte de la estrategia ambiental de la Unión Europea para promover productos más sostenibles y reducir el impacto ambiental de la industria tecnológica.

Con estas medidas, el organismo busca incentivar a los fabricantes a desarrollar dispositivos diseñados para durar más tiempo, favoreciendo tanto a los consumidores, que podrán ahorrar en reparaciones y reemplazos, como al medio ambiente, al reducir el volumen de desechos electrónicos.

La normativa representa un cambio importante para la industria de los teléfonos inteligentes y podría influir en el diseño de los dispositivos que se comercialicen en otros mercados del mundo en los próximos años.