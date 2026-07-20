Atlético María Juana se consagró campeón del Torneo Apertura U21 de la ACBOS

Atlético María Juana volvió a festejar en el básquet regional al consagrarse campeón de la Copa de Oro del Torneo Apertura U21 de la ACBOS, tras derrotar en la gran final a Brown de San Vicente por 66 a 61.

El encuentro se disputó en el estadio del conjunto mariajuañense, donde el equipo dirigido por Matías Fontanesi hizo valer la localía y se quedó con un partido muy disputado para levantar el trofeo ante su gente.

El conjunto auriazul tuvo como máximos anotadores a Luigi Marelli, con 18 puntos, y Joaquín Schipper, que aportó 15 unidades. También fueron importantes los aportes de Santiago Caneva (11), Segundo Astulfi (8), Francisco Forte (6), Julián Fernández (4) y Francisco Sanmartino (4).

Por el lado de Brown, el goleador del partido fue Justo Racca, con 24 puntos, acompañado por José Barro Ruiz (12), Joaquín Pinciroli (9), Manuel López (8), Santiago Mo (2), Simón Cantatore (2), Alejo Franzen (2) y Guido Clausen (2).

Los parciales reflejaron el desarrollo cambiante del encuentro: 13-20, 18-26, 7-18 y 28-7, en un duelo que mantuvo la emoción hasta los minutos finales.

El partido fue controlado por los árbitros Marcelo Varela y Nicolás Fernández.

Con este triunfo, Atlético María Juana se quedó con el título del Torneo Apertura U21 de la ACBOS, coronando una gran campaña y ratificando el excelente presente de sus divisiones formativas. El campeonato representa un nuevo logro para el básquet del club, que continúa consolidando el trabajo realizado con sus jóvenes talentos.