Guido Mondino se consolida en el alto rendimiento deportivo junto a una empresa líder en innovación y tecnología aplicada al deporte

El profesor y entrenador Guido Mondino continúa desarrollando una destacada trayectoria en el ámbito del alto rendimiento deportivo, trabajando con algunas de las instituciones y selecciones más importantes del país. Durante 2024, se desempeñó profesionalmente en el predio de la AFA con jugadores de la Selección Argentina de fútbol, además de colaborar con el equipo nacional de hockey femenino, Las Leonas. En la actualidad, forma parte del trabajo con el plantel profesional de fútbol de River Plate.

Su tarea se centra en la realización de test y protocolos para evaluar niveles de fuerza, basados en parámetros específicos, y en pruebas de salto que permiten construir perfiles físicos individuales. Esta información resulta fundamental para los cuerpos técnicos, ya que contribuye a planificar entrenamientos más eficientes, optimizar el rendimiento y prevenir lesiones, cuidando la integridad física de los deportistas.

Guido Mondino se desempeña como Entrenador en Ivolution Zone, Evaluador Ivolution y Comercial Ivolution, empresa líder en Argentina en tecnología aplicada al entrenamiento y al rendimiento deportivo. Desde 2003, Ivolution lidera el mercado nacional y ha evolucionado de manera constante hacia el alto rendimiento. En 2010, dio un paso clave al especializarse en la fabricación de equipamiento inercial, y desde entonces no ha dejado de innovar, desarrollando cada año nuevos productos, accesorios, software y aplicaciones diseñadas para maximizar el desempeño deportivo.

Actualmente, Ivolution es referente en el país, con presencia en las principales instituciones deportivas, entre ellas el CeNARD, el Comité Olímpico Argentino (COA), la Federación Argentina de Vóley, la AFA, además de numerosos clubes de fútbol, básquet, rugby y vóley, tenistas de élite, centros de rehabilitación y cadenas de gimnasios, consolidando su liderazgo en el sector.

Guido es Profesor de Educación Física, con experiencia en diversos ámbitos del deporte y reconocido por su capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad horaria y vocación profesional. Se encuentra cursando la Licenciatura en Educación Física y cuenta con el Curso Técnico Nacional de Básquet (ENEBA 2021). Además, posee formación como guardavidas, cursos de RCP, clínica de natación, gestión de grupos, y capacitación en coaching y liderazgo.

Con una fuerte vocación por seguir formándose y aplicar los conocimientos adquiridos, Guido Mondino continúa creciendo profesionalmente y aportando su experiencia al desarrollo del deporte de alto rendimiento, combinando ciencia, tecnología y trabajo en campo al más alto nivel.