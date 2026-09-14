Guillermina García contó su experiencia con el linfoma y habló sobre la importancia de la concientización

En la mañana de la radio, charlamos con Guillermina García en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma, que se conmemora cada 15 de septiembre. Guillermina compartió su experiencia personal con esta enfermedad, que atravesó y de la cual logró recuperarse, con el objetivo de ayudar a generar conciencia sobre la importancia de conocer sus síntomas y realizar controles médicos.

El linfoma es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, una parte fundamental del sistema inmunitario. Se produce cuando determinados linfocitos, un tipo de glóbulo blanco, comienzan a multiplicarse de manera anormal. Existen distintos tipos de linfoma, principalmente el linfoma de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, que presentan características y tratamientos diferentes.

Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, especialmente en cuello, axilas o ingle, fiebre persistente sin una causa aparente, sudoración nocturna abundante, pérdida de peso sin explicación, cansancio y picazón generalizada. Sin embargo, estos síntomas también pueden estar relacionados con otras enfermedades, por lo que su presencia no significa necesariamente que exista un linfoma.

Durante la entrevista, Guillermina relató parte de su experiencia y destacó la importancia de atravesar el diagnóstico con acompañamiento y de seguir las indicaciones de los profesionales de la salud.

El 15 de septiembre, el Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma busca precisamente brindar información sobre esta enfermedad y promover el reconocimiento temprano de posibles señales. La historia de Guillermina también permite ponerle una cara concreta a una enfermedad que, con diagnóstico y tratamiento adecuados, puede ser superada.