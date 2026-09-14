Laura Vallejos contó en la radio la oportunidad de trabajar en los Juegos Sudamericanos 2026

En la mañana de la radio charlamos con Laura Vallejos, quien contó la oportunidad que recibió junto a su equipo de Crisálida Estilista Unisex para formar parte de la Villa Olímpica Internacional Sudamericana 2026, en el marco de los Juegos Sudamericanos que se desarrollarán en la provincia de Santa Fe.

La convocatoria llegó a través de Mariela Lezcano, de Delayen Salón Unisex, quien fue seleccionada para participar de este importante evento y convocó a Laura y a integrantes de su grupo de trabajo para acompañarla en esta experiencia.

Para Laura, la posibilidad representa mucho más que una oportunidad laboral. Es también el resultado de años de capacitación, aprendizaje, práctica y dedicación dentro de la profesión.

“Hay oportunidades que llegan de repente, pero que en realidad se construyen durante años”, es una de las reflexiones que acompañan este momento para el equipo de Crisálida.

La participación en los Juegos Sudamericanos permitirá a profesionales de la peluquería y la estética de la región ser parte de un evento deportivo internacional, compartiendo espacio con delegaciones y atletas de distintos países.

Durante la entrevista, Laura destacó la emoción de poder representar a María Juana y mostrar el trabajo que realizan desde Crisálida. También valoró el acompañamiento de sus clientes y de todas las personas que fueron parte de su recorrido profesional.

Los Juegos Sudamericanos 2026 significarán además una oportunidad inédita para Santa Fe, que recibirá por primera vez esta competencia internacional, y para los profesionales locales que tendrán la posibilidad de participar desde distintos ámbitos de la organización.

Para Laura y su equipo, el desafío llega después de muchos años de trabajo y con la satisfacción de comprobar que todo ese esfuerzo también puede abrir puertas a experiencias que, hasta hace un tiempo, parecían lejanas.