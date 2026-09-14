Marcelo Dibennardo ganó $30 millones en el Bono FINACO

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En la mañana de Comunicándonos, de Radio María Juana, charlamos con Marcelo Dibennardo, el vecino de María Juana que se convirtió en el gran ganador del Bono FINACO 2026, al quedarse con el premio mayor de $30.000.000.

El sorteo se realizó durante el cierre de FINACO 2026, en San Vicente, y tuvo como gran protagonista a María Juana, ya que el premio principal quedó en nuestra localidad.

Durante la entrevista, Marcelo contó cómo recibió la noticia y compartió sus primeras sensaciones luego de conocer que su número había sido favorecido con el premio mayor.

La noticia generó rápidamente alegría y sorpresa entre familiares, amigos y vecinos de María Juana, que celebraron que los $30 millones quedaran en la localidad.

Además del premio principal, el Bono FINACO repartió cinco segundos premios de $4.000.000 cada uno, destinados a Cañada Rosquín, Colonia Margarita, Rafaela y San Vicente, que tuvo dos ganadoras: Candela Godoy y Valentina Acosta.

De esta manera, la edición 2026 de FINACO dejó una alegría especial para María Juana con Marcelo Dibennardo como protagonista del premio mayor, luego de quedarse con los $30 millones del Bono FINACO.

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