Bailarines de ADG cosecharon oros, platas y una mención especial

En la mañana de Comunicándonos, de Radio María Juana, charlamos con Milena Beltramo, profesora de la Academia de Baile ADG, quien contó detalles de la participación de la academia en la competencia Matrix, realizada el pasado sábado en el Metropolitano Alto Rosario Shopping.

La delegación de ADG tuvo una destacada actuación y regresó con importantes resultados, obteniendo medallas de oro, medallas de plata y una mención especial en las diferentes categorías.

Los resultados obtenidos fueron:

Adulto Reggaetón: medalla de oro.

medalla de oro. Hip Hop Junior: medalla de plata.

medalla de plata. Hip Hop Adulto: medalla de oro.

medalla de oro. Hip Hop Juveniles: medalla de plata.

medalla de plata. Street Junior: medalla de plata.

medalla de plata. Mención especial: Ley Espíndola.

Durante la entrevista, Milena destacó el trabajo que realizan los bailarines y docentes para prepararse para este tipo de competencias, donde además de mostrar sus coreografías, tienen la posibilidad de compartir la experiencia con otros grupos y continuar aprendiendo.

La competencia Matrix reunió a distintas academias y bailarines en una jornada que combinó danza, música y puesta en escena, convirtiéndose también en una oportunidad para que los integrantes de ADG pudieran disfrutar de todo el proceso de preparación y presentación.

Los resultados obtenidos en Rosario reflejan el trabajo y la dedicación que vienen desarrollando los integrantes de la academia, que nuevamente llevaron el nombre de María Juana a una competencia regional.