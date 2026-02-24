Guillermo Benítez brilló en el Festival de la Buena Mesa y compartió su experiencia en la radio

En la mañana de la radio dialogamos con el cantante folklórico Guillermo Benítez, quien participó de la primera noche del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, realizado en la ciudad de San Francisco.

Con raíces en María Juana y una trayectoria construida a lo largo de más de dos décadas en los escenarios de la región, Benítez integró la grilla del sábado 21, compartiendo jornada con figuras nacionales como Abel Pintos, Los Tekis y Los Auténticos Decadentes, además de artistas regionales como Nilda Vega. La programación combinó grandes nombres de la escena nacional con propuestas locales, generando una noche de alto nivel artístico.

El músico destacó que subir a ese escenario representa una oportunidad para visibilizar el esfuerzo sostenido y el trabajo de los artistas de la región. “Son espacios que valoran el camino recorrido y permiten mostrar lo que uno viene construyendo desde hace años”, expresó durante la entrevista.

Una banda regional que lo acompaña

En esta presentación, Guillermo estuvo acompañado por una banda integrada por músicos de distintas localidades: Emanuel Villalba en violín; Carlos Moreno en bajo —actualmente reemplazando al bajista titular—; Jesús Domínguez, de María Juana; Julián Acuña, de Sastre, en primera guitarra; y Diego Vivas, de San Jorge, en batería.

“Raíces” y el camino solista

Benítez contó que sus inicios en la música se remontan a casi 20 años atrás y que su recorrido estuvo “casi siempre” ligado al folclore. Durante la pandemia comenzó a escribir sus propias canciones y a desarrollar el proyecto solista que hoy lo lleva a escenarios de gran convocatoria.

Su disco Raíces está compuesto por nueve canciones inéditas, en su mayoría de autoría propia, y se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Deezer, Apple Music e iTunes.

Actualmente, el artista trabaja en maquetas de un nuevo álbum que incluirá canciones inéditas y colaboraciones. La intención es lanzarlo el próximo año, aunque no descartó que pueda haber algún adelanto antes, reafirmando así un presente creativo en pleno crecimiento.