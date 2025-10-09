Histórico acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe en María Juana

Se realizó en las oficinas de la Comuna de María Juana el acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe, que reemplaza a la Carta Magna de 1962 luego de más de seis décadas de vigencia.

El encuentro contó con la presencia de autoridades locales, que juraron ante la nueva Carta Magna Provincial: la presidente comunal Dra. Sandra Gaido junto al resto de la Comisión Comunal Guillermo Pievarolli, María de los Ángeles Barrionuevo y Zulma Maciel (Sergio Witz no asistió por trabajo), participaron de este momento histórico reafirmando su compromiso con los valores democráticos y el progreso de la comunidad.

La nueva Constitución introduce reformas que modernizan la estructura del Estado provincial, fortalecen el régimen municipal, amplían derechos ciudadanos y promueven una gestión pública más participativa y transparente.

Desde María Juana, este acto simbolizó no solo la adhesión a una nueva etapa institucional para Santa Fe, sino también la unidad y el trabajo conjunto de las autoridades locales en pos de una provincia más moderna, inclusiva y con mirada al futuro.