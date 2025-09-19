Horacio Musical se presenta en Garibaldi, Colonia Eustolia y vuelve a Garibaldi en octubre

En la mañana de Radio María Juana entrevistamos a Horacio Gerling, quien compartió detalles sobre su orquesta “Horacio Musical”, agrupación que será la encargada de animar el almuerzo de este domingo en Garibaldi, organizado por Parrilla Los Nonos.

Durante la charla, Gerling también adelantó que la orquesta tendrá nuevas presentaciones en la región: se estarán presentando próximamente en Colonia Eustolia y nuevamente en Garibaldi en el mes de octubre, llevando su música y alegría a distintos públicos.