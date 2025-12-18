Importante aporte para la Escuela Nº 398: autoridades entregaron fondos FANI para reparaciones edilicias

En la mañana de este lunes, la localidad recibió la visita de la Delegada de la Región VIII de Educación, Danisa Astegiano, y del Coordinador Pedagógico Julio Aranda, quienes junto a la Presidente Comunal, Lic. Zulma Maciel, encabezaron un significativo acto en la Escuela Nº 398 “Domingo Faustino Sarmiento”. Durante el encuentro se hizo entrega del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), un aporte económico que permitirá avanzar en reparaciones urgentes en la cubierta de techos y canaletas internas del edificio escolar.

Este importante apoyo, otorgado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, se distribuye de manera directa a instituciones educativas que presentan necesidades prioritarias relacionadas con infraestructura, equipamiento o mantenimiento. La asignación del FANI surge tras evaluaciones técnicas, relevamientos y pedidos formales de cada escuela. El objetivo principal es brindar soluciones rápidas y eficientes que garanticen condiciones edilicias seguras, cómodas y adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.

Gracias a este aporte, la Escuela Nº 398 podrá mejorar su estructura edilicia y prevenir filtraciones y daños mayores, asegurando un espacio más confortable y seguro para estudiantes, docentes y personal. Desde la institución y la comunidad se destacó el valor de esta gestión conjunta, que fortalece el compromiso por una educación pública de calidad, con igualdad de oportunidades y un ambiente favorable para aprender y enseñar.