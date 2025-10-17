Importante apoyo provincial para clubes del Departamento Castellanos a través de la Ley 14.334

El senador Alcides Calvo destacó la implementación del Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos, creado por la Ley 14.334, de autoría del senador Felipe Michlig, que busca fortalecer a las instituciones deportivas mediante asistencia técnica y financiera para obras de infraestructura y equipamiento.

En esta primera etapa, el programa otorgó $83.500.000 destinados a clubes del Departamento Castellanos, en el marco de una política pública que promueve el crecimiento del deporte como espacio de inclusión y desarrollo social.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran:

🏉 Círculo Rafaelino de Rugby, para la instalación de iluminación en su predio deportivo.

🏋️ Club Atlético 9 de Julio de Rafaela, para la adquisición de equipamiento de gimnasio.

⚽ Club Atlético María Juana, para la construcción de nuevos vestuarios en el SUM cubierto.

🏀 Club Deportivo y Recreativo 25 de Mayo de Zenón Pereyra, para la reforma de sanitarios.

El senador Calvo remarcó que este programa “fue creado para ofrecer una alternativa real a los clubes, permitiéndoles acceder a recursos que posibiliten las obras necesarias para mejorar sus instalaciones”.

Asimismo, subrayó la importancia de este tipo de políticas “que reconocen el esfuerzo de las instituciones y sus dirigentes, y que fomentan el deporte como motor de desarrollo para los niños y jóvenes de toda la provincia”.

Con este impulso, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso con el fortalecimiento del entramado deportivo santafesino, apoyando a los clubes que día a día cumplen un rol fundamental en la contención y formación de la comunidad.