Inferiores: Florida, La Hidráulica y San Martín campeones

Las divisiones inferiores de la Primera Bde la Liga Rafaelina de Fútbol cerraron su temporada con tres finales intensas, vibrantes y cargadas de emoción.

En la definición más esperada de la Primera B Zona Sur, Florida de Plaza Clucellas demostró solidez, equilibrio y un gran juego colectivo para quedarse con la Copa de Oro, coronándose como el mejor equipo del año. Tras imponerse en 9na división a Defensores de Frontera por 2 a 0 y en 6ta por 1 a 0. En tanto que en 8va y 7ma cayó por 2 a 1. En la diferencia global la “Flora” se quedó con el título y ahora va por el Absoluto ante Deportivo Susana que se consagró en la zona Norte. Los encuentros se jugarán mañana, martes, a partir de las 19:00 horas en cancha de Ferrocarril del Estado.

La Hidráulica de Frontera se quedó con la Copa de Plata, tras vencer en la gran final entre los ganadores de la Zona Sur y Norte a Deportivo Bella Italia, confirmando así su crecimiento deportivo y la buena proyección de sus inferiores.

La “H” se impuso al “Depor” en 8va por 4 a 0 y en 6ta por 2 a 0. Mientras que en 9na no sumó por no presentar categoría y en 7ma perdió 3 a 0.

Por último, San Martín de Angélica, se llevó la Copa de Bronce al vencer a Atlético Juventud en 6ta categoría por 2 a 0 y quedarse con los puntos en 9na y 8va porque el rival no presenta divisional. El traspié lo sufrió en 7ma al caer 2 a 1.