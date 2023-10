Inferiores: Se disputó la 10ª fecha con resultados dispares para los equipos locales

Entrando en la recta final del certamen, Atlético María Juana y Talleres jugaron la 10ª fecha del Torneo Clausura de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol.



Atlético María Juana, en el estadio “Nestor T Suppo”, recibió a La Hidráulica de la ciudad de Forntera desarrollando una gran performance sumando 9 unidades producto de 3 victorias.



Por su parte, Talleres visitó a Sportivo Santa Clara con suerte dispar ya que obtuvo 2 puntos producto de dos empates.



Compartimos todos los resultados:



9ª división:

San Martín 1 – 1 B.Bochazo

Atl. Esmeralda 0 – 1 Zenón Pereyra F.C.

La Trucha 0 – 1 Sp. Libertad

Atl. María Juana 1 – 0 La Hidráulica

Sp. Santa Clara 0 – 0 Talleres

Florida 4 – 0 Dep. Josefina

Brown 2 – 0 Def. Frontera

Posiciones: 26 Brown, 25 Florida-Zenón Pereyra F.C, 23 Atl. María Juana, 20 Sp. Santa Clara-Talleres, 12 Def. Frontera-Sp. Libertad, 11 B. Bochazo-Dep. Josefina, 8 San Martín.



8ª división:

San Martín 2 – 0 B.Bochazo

Atl. Esmeralda 0 – 1 Zenón Pereyra F.C.

La Trucha 3 – 0 Sp. Libertad

Atl. María Juana 4 – 1 La Hidráulica

Sp. Santa Clara 3 – 1 Talleres

Florida 3 – 0 Dep. Josefina

Brown 0 – 3 Def. Frontera

Posiciones: 25 Def. Frontera, 23 Sp. Santa Clara, 22 Florida, 20 Brown, 19 Atl. Esmeralda, 18 La Hidráulica, 17 La Trucha, 16 Zenón Pereyra F.C, 14 Atl. María Juana, 10 Dep. Josefina, 5 B. Bochazo, 4 Talleres-San Martín, 2 Sp. Libertad.



7ª división:

San Martín 2 – 2 B.Bochazo

Atl. Esmeralda 4 – 2 Zenón Pereyra F.C.

La Trucha 0 – 2 Sp. Libertad

Atl. María Juana 1 – 5 La Hidráulica

Sp. Santa Clara 1 – 1 Talleres

Florida 3 – 1 Dep. Josefina

Brown 0 – 3 Def. Frontera

Posiciones: 28 Def. Frontera, 25 Florida, 18 B. Bochazo, 17 La Hidráulica, 16 La Trucha, 15 Brown, 13 Dep. Josefina, 12 Sp. Santa Clara, 11 Sp. Libertad-Atl. María Juana, 10 Talleres, 7 Atl. Esmeralda, 6 San Martín, 3 Zenón Pereyra F.C.



6ª división:

San Martín 2 – 1 B.Bochazo

Atl. Esmeralda 0 – 1 Zenón Pereyra F.C.

La Trucha 0 – 1 Sp. Libertad

Atl. María Juana 2 – 0 La Hidráulica

Sp. Santa Clara 4 – 2 Talleres

Florida 1 – 0 Dep. Josefina

Brown 1 – 1 Def. Frontera

Posiciones: 22 Zenón Pereyra F.C, 19 Sp. Libertad, 17 B. Bochazo, 16 Dep. Josefina-Florida-Atl. María Juana-Sp. Santa Clara, 15 Def. Frontera, 14 Brown, 13 Atl. Esmeralda, 10 San Martín-La Hidráulica, 4 Talleres.



Tabla General: 199 Florida, 177 Brown, 171 Sp. Santa Clara, 163 Def. Frontera, 152 B. Bochazo, 143 Zenón Pereyra F.C, 132 Atl. María Juana, 116 La Hidráulica, 113 Dep. Josefina, 105 Sp. Libertad, 98 Talleres, 77 San Martín, 75 Atl. Esmeralda, 66 La Trucha.



Próxima fecha (12ª): Sportivo Libertad vs Brown, Bochazo vs La Trucha, La Hidráulica vs San Martin Angelica, Deportivo Josefina vs At. María Juana, Talleres vs Florida, Zenón Pereyra FC vs Sportivo Santa Clara, Def. de Frontera vs At. Esmeralda.