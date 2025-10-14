Inferiores: Talleres y Atlético sumaron de a cuatro en una nueva fecha del torneo

Las divisiones inferiores de Talleres y Atlético María Juana tuvieron acción este fin de semana, cosechando cuatro unidades para la tabla general en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura de Primera B Zona Sur

En el estadio Don “Pedro Molina”, Talleres recibió a Bochófilo Bochazo. En novena división igualaron 0 a 0, mientras que en séptima los locales lograron una ajustada victoria por 1 a 0. En tanto, octava y sexta división fueron para el “tricolor”, que se impuso por 3 a 1 y 4 a 1 respectivamente.

Por su parte, Atlético María Juana viajó a San Vicente para enfrentar a Brown. El equipo auriazul se trajo una gran victoria en novena por 4 a 1 para seguir siendo líder y un empate en sexta 1 a 1. En octava cayó 3 a 1 y en séptima 7 a 0.

Es importante destacar que La Hidráulica vs. San Martín de Angélica completan la jornada en el día de hoy.

Todos los resultados:

9ª división:

Sp. Santa Clara 1 – 0 La Trucha (n/p)

Florida 1 – 0 Atl. Esmeralda (n/p)

Talleres 0 – 0 B. Bochazo

Zenón Pereyra F.C. 2 – 0 Sp. Libertad

Brown 0 – 2 Atl. María Juana

Dep. Josefina 0 – 3 Def. Frontera

Posiciones: 27 Atl. María Juana, 27 Florida, 24 B. Bochazo, 23 Brown, 22 Sp. Santa Clara, 21 Zenón Pereyra F.C, 20 Talleres, 19 Def. Frontera, 12 San Martín, 9 Sp. Libertad y 9 Dep. Josefina

8ª división:

Sp. Santa Clara 3 – 0 La Trucha

Florida 6 – 0 Atl. Esmeralda

Talleres 1 – 3 B. Bochazo

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 Sp. Libertad

Brown 3 – 1 Atl. María Juana

Dep. Josefina 0 – 3 Def. Frontera

Posiciones: 29 Florida (CAMPEÓN ABSOLUTO), 22 B. Bochazo, 21 Zenón Pereyra F.C, 19 Brown, 18 La Hidráulica, 17 Def. Frontera, 16 Atl. María Juana, 15 Talleres, 13 Dep. Josefina, 12 Sp. Santa Clara, 10 San Martín, 10 Atl. Esmeralda, 7 Sp. Libertad, 0 La Trucha

7ª división:

Sp. Santa Clara 0 – 2 La Trucha

Florida 4 – 0 Atl. Esmeralda

Talleres 1 – 0 B. Bochazo

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 Sp. Libertad

Brown 7 – 0 Atl. María Juana

Dep. Josefina 2 – 1 Def. Frontera

Posiciones: 23 La Trucha, 22 Talleres, 21 Florida, 20 San Martín, 19 Dep. Josefina, 17 Def. Frontera, 16 La Hidráulica, 12 B. Bochazo, 12 Zenón Pereyra F.C, 11 Sp. Santa Clara, 10 Atl. Esmeralda, 9 Sp. Libertad, 8 Brown, 5 Atl. María Juana

6ª división:

Sp. Santa Clara 4 – 2 La Trucha

Florida 2 – 0 Atl. Esmeralda

Talleres 1 – 4 B. Bochazo

Zenón Pereyra F.C. 0 – 2 Sp. Libertad

Brown 3 – 3 Atl. María Juana

Dep. Josefina 2 – 1 Def. Frontera

Posiciones: 24 Florida, 22 Brown, 20 Sp. Santa Clara, 19 Def. Frontera, 18 Atl. Esmeralda, 17 Sp. Libertad, 17 Dep. Josefina, 16 La Hidráulica, 15 Atl. María Juana, 12 B. Bochazo, 9 San Martín, 9 La Trucha, 8 Zenón Pereyra F.C, 3 Talleres

Tabla General: 218 Florida (Campeón Absoluto), 166 Def. Frontera, 164 Brown, 161 B. Bochazo, 147 Atl. María Juana, 140 Sp. Santa Clara, 140 Dep. Josefina, 136 Talleres, 131 La Hidráulica, 121 Zenón Pereyra F.C, 91 Atl. Esmeralda, 81 San Martín, 78 Sp. Libertad, 72 La Trucha FC.

Próxima Fecha (12°): At. María Juana vs La Hidráulica, La trucha FC vs San Martín, Sp. Libertad vs Brown, At. Esmeralda vs Zenón Pereyra FC, B. Bochazo vs Florida, Defensores vs Talleres, Sp. Santa Clara vs Dep. Josefina