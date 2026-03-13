Información sobre bautismos y cursos prebautismales para la comunidad

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de la radio dialogamos con Liliana Comini, quien brindó detalles sobre la organización de bautismos y los cursos prebautismales destinados a padres y padrinos en la comunidad de María Juana.

Durante la entrevista explicó que, previo a la celebración del sacramento, es fundamental participar de los encuentros de preparación. Estos cursos tienen como objetivo acompañar a las familias y padrinos para comprender el verdadero significado del bautismo dentro de la fe cristiana y asumir el compromiso espiritual que implica.

Además, se recordó el valor de los símbolos del bautismo, entre ellos el agua, que representa la purificación y la vida nueva; la vestidura blanca, signo de pureza; el cirio encendido, que simboliza a Cristo como luz del mundo; la señal de la cruz, que marca la pertenencia a la fe cristiana; el óleo santo o crisma, que consagra a Dios; y las promesas bautismales, mediante las cuales se renuncia al pecado y se profesa la fe.

Finalmente, Comini invitó a las familias interesadas a informarse sobre fechas e inscripciones para los próximos encuentros prebautismales, destacando la importancia de este paso en la vida religiosa de los niños y sus familias.

