Inicio del ciclo lectivo y proyectos 2026 en el Jardín N° 74

En el programa “Comunicándonos” dialogamos con Alejandrina Varayoud, directora del Jardín de Infantes N° 74, quien compartió detalles sobre el inicio del ciclo lectivo y los principales proyectos previstos para este año.

La directora destacó que el comienzo de clases se desarrolló con normalidad, con el reencuentro de las familias, docentes y niños en un clima de entusiasmo y expectativas renovadas. Además, señaló que el equipo docente ya se encuentra trabajando en distintas propuestas pedagógicas pensadas para acompañar el desarrollo integral de los más pequeños.

Entre los ejes de trabajo para 2026, se proyectan iniciativas vinculadas al fortalecimiento de los vínculos, el juego como herramienta central de aprendizaje y la participación activa de las familias en la vida institucional.

Desde la institución remarcaron el compromiso de continuar ofreciendo un espacio educativo de calidad, donde cada niño y niña pueda crecer, aprender y desarrollarse en un entorno cuidado y estimulante.

