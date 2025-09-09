Instituciones de María Juana se unen para concientizar sobre el grooming

“Detrás de una pantalla también se esconden peligros. Estás a un click de caer en la trampa”. Con ese mensaje claro y directo, el Club Atlético Talleres, el Club Atlético María Juana, la Comuna local y los alumnos de séptimo grado se unieron para visibilizar y reflexionar sobre el grooming, una de las problemáticas más graves que afecta a niños, niñas y adolescentes en el uso de internet y redes sociales.

El trabajo conjunto busca prevenir y concientizar sobre este delito digital, que consiste en el acoso y manipulación ejercida por adultos hacia menores de edad con fines de abuso. La iniciativa pone en valor la importancia de que las instituciones locales, junto a la comunidad educativa, actúen en red para informar, acompañar y brindar herramientas de protección a las nuevas generaciones.

Desde la organización destacaron que hablar de grooming es fundamental para que las familias y la sociedad tomen dimensión del peligro, comprendan que nadie está exento y se animen a denunciar y actuar a tiempo. La unión de clubes, comuna y escuelas es un paso clave para construir un entorno más seguro y responsable para todos.

