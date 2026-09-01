Integrantes del Centro de Jubilados de María Juana compartieron su experiencia en Villa Giardino

En la mañana de la radio charlamos con integrantes del Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana, quienes contaron cómo fue el viaje que realizaron a Villa Giardino, Córdoba, donde participaron de la 9ª edición del encuentro recreativo “Entre Abuelos Talentosos”.

La actividad se desarrolló los días 28, 29 y 30 de agosto y reunió a adultos mayores de distintos puntos del país en una propuesta que tuvo como eje la temática “Madre Tierra”.

Durante las jornadas, los participantes disfrutaron de distintas actividades recreativas y artísticas, compartiendo momentos de música, baile, amistad y diversión. El programa incluyó presentaciones de talentos, propuestas recreativas, premios y sorpresas, shows en vivo, elección de Rey y Reina y una particular fiesta de pelucas.

Los representantes del Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana pudieron ser parte de una experiencia que combinó turismo, recreación y encuentro, generando nuevos vínculos con adultos mayores de diferentes localidades.

El encuentro tuvo como propósito promover la vitalidad y el bienestar integral de los adultos mayores, revalorizar sus talentos y experiencias y, fundamentalmente, generar espacios para compartir, disfrutar y fortalecer los vínculos de amistad y pertenencia.

A su regreso, los integrantes del Centro de Jubilados compartieron en la radio sus vivencias y anécdotas de un viaje que dejó momentos de alegría, compañerismo y muchas experiencias para recordar.