Futsal: el CAMJ no pudo ante Susanense por la segunda fecha del Clausura

El futsal del Club Atlético María Juana disputó el viernes la segunda fecha del Torneo Clausura, visitando a Susanense con sus equipos de Primera y Reserva.

En Primera División, el conjunto auriazul cayó por 4 a 3 en un partido parejo y de marcador ajustado, mientras que en Reserva también fue derrota, en este caso por 5 a 2.

Ahora, el CAMJ buscará recuperarse en la próxima jornada del certamen, cuando vuelva a jugar en condición de visitante. El próximo compromiso será ante Piamonte, donde intentará volver a sumar.