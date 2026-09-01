Las transferencias nacionales a las provincias tuvieron una leve caída real en agosto

Los recursos que la Nación transfiere a las provincias por tributos de origen nacional y Coparticipación Federal mostraron en agosto de 2026 un comportamiento prácticamente estable, aunque con una leve variación negativa en términos reales.

De acuerdo con el informe, los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a las provincias registraron en agosto una caída interanual real del 0,1%. El dato contrasta con agosto de 2025, cuando estos recursos habían mostrado un crecimiento del 3,3% en términos reales.

En el caso de la Coparticipación Federal de Impuestos, la evolución también fue marginal: se registró una mejora real del 0,1% interanual. Un año atrás, el incremento había sido del 2,5%.

El IVA acumula diez meses consecutivos de caída

Uno de los datos que más se destaca del informe es el comportamiento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Durante agosto, la recaudación de este impuesto cayó 0,5% en términos reales respecto del mismo mes de 2025, marcando la décima caída interanual consecutiva.

Además, el IVA acumuló once retrocesos en los últimos doce meses, una tendencia que el informe vincula con un desempeño débil de las actividades económicas relacionadas con el mercado interno y el consumo.

Ganancias mostró una recuperación

En sentido contrario, el Impuesto a las Ganancias presentó una mejora interanual real del 9% durante agosto.

El informe relaciona este resultado con la decisión de la ARCA de extender hasta el 27 de agosto el plazo para la presentación de las declaraciones juradas, situación que habría incidido favorablemente en la recaudación del tributo durante el mes.

En síntesis, los datos de agosto muestran un escenario de estabilidad para los fondos nacionales que reciben las provincias, pero con señales contrapuestas: mientras la Coparticipación y los Recursos de Origen Nacional prácticamente no variaron en términos reales, la persistente caída del IVA refleja las dificultades que atraviesan el consumo y la actividad vinculada al mercado interno.