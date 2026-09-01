La Escuela Santa María de los Ángeles fue sede de un encuentro intercircuital educativo

La Escuela Santa María de los Ángeles fue sede de un encuentro intercircuital destinado a los niveles Inicial y Primario de la región, que reunió a autoridades educativas y equipos directivos de distintas instituciones.

La jornada contó con la presencia de autoridades de la Subsecretaría de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Participaron la profesora Roxana Montenegro, a cargo de la Jefatura de Supervisores de los niveles Inicial y Primario; la profesora Claudia López, supervisora de Nivel Inicial; y las supervisoras de Nivel Primario, profesora Claudia Maurutto y magíster Daniela Cargnello.

Del encuentro formaron parte directivos de las escuelas Nº 1088, 1060, 1031, 1021, 1066, 1073, 1474 y 1475, quienes compartieron una jornada de diálogo, intercambio y construcción colectiva.

El espacio permitió compartir experiencias y recursos, fortalecer las prácticas pedagógicas y abordar de manera articulada las distintas trayectorias educativas de los estudiantes, promoviendo respuestas integradas frente a los desafíos que atraviesan las instituciones.

Desde la comunidad educativa destacaron el valor de estos encuentros como instancias de aprendizaje y colaboración, que permiten consolidar verdaderas redes educativas, fortaleciendo el trabajo conjunto entre escuelas, equipos directivos y autoridades del sistema educativo provincial.