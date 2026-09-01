San Vicente se prepara para la 28.ª Fiesta Nacional de la Cosechadora

En la mañana de la radio dialogamos con Germán Rébola, presidente del Club Atlético Brown de San Vicente, sobre la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora (Fi.Na.Co.), que se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre en la ciudad de San Vicente.

La tradicional celebración llega este año a su 28.ª edición y volverá a reunir durante tres jornadas al campo, la industria, el comercio, la tecnología, la ganadería, la gastronomía y los espectáculos, convirtiéndose en uno de los grandes eventos productivos y culturales del centro de Santa Fe.

El predio de la Fi.Na.Co. cuenta con 20 hectáreas, más de 25.000 m² de exposición al aire libre y otros 3.000 m² cubiertos, donde se instalarán más de 200 expositores de diferentes rubros. Empresas, comercios, productores, emprendedores y artesanos formarán parte de una muestra que en su última edición convocó a más de 35.000 personas.

Una propuesta que combina producción y entretenimiento

La programación comenzará el viernes 11 de septiembre, con la apertura de la muestra agroindustrial y comercial, la Plaza del Automotor, el paseo gastronómico, emprendedores y artesanos. También habrá dinámicas a campo, demostraciones de maquinaria, charlas técnicas y conferencias vinculadas a la actividad productiva.

El sábado 12 será una de las jornadas centrales. Se realizará la 15.ª Jura Nacional de la Raza Holando Argentino, fiscalizada por ACHA, y por la noche llegará una importante propuesta musical con Jorge Rojas, Mati Rojas y Terra. Durante esa jornada también tendrá lugar la elección de la Embajadora Fi.Na.Co. 2026.

El domingo 13 tendrá como protagonista al sector ganadero con el 17.º Remate de Ganadería, realizado junto a la Cooperativa Guillermo Lehmann, además de la muestra y remate de ejemplares de razas lecheras y de carne.

El cierre de la fiesta será a pura música y baile con LBC y Eugenia Quevedo.

Un gran atractivo: $50 millones en órdenes de compra

Una de las novedades de esta edición será el Sorteo Especial de $50.000.000 en órdenes de compra.

El Bono Fi.Na.Co. permite el ingreso de dos personas durante las tres jornadas y, además de posibilitar el acceso a la muestra, incluye la participación en este importante sorteo. También se pueden adquirir entradas generales para jornadas individuales y plateas para las noches de espectáculos.

Campo, industria y comunidad

La Fi.Na.Co. nació vinculada a la identidad productiva de San Vicente y con el paso de los años se transformó en una importante vidriera para mostrar el trabajo, la innovación y el potencial de empresas, productores, instituciones y emprendedores de toda la región.

La edición 2026 vuelve a apostar por esa combinación entre producción, tecnología, ganadería, comercio, gastronomía y entretenimiento, con una propuesta pensada para toda la familia.

Desde el Club Atlético Brown, institución organizadora, ya se vive la cuenta regresiva para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora, que tendrá lugar del viernes 11 al domingo 13 de septiembre en San Vicente.