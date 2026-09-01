Marcelo Beltramo habló en la radio sobre el proyecto de pavimentación del ingreso a Eustolia

En la mañana de la radio dialogamos con Marcelo Beltramo, presidente comunal de Eustolia, quien se refirió a uno de los proyectos más importantes para la localidad: la pavimentación del acceso desde la Ruta Provincial 13.

La iniciativa contempla la pavimentación de aproximadamente 5 kilómetros de la Ruta Provincial 51-S, tramo que conecta a Eustolia con la Ruta Provincial 13. Se trata de una obra largamente esperada por la comunidad y que permitiría contar con un acceso seguro y transitable durante todo el año.

La novedad más reciente es que la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó un proyecto de comunicación presentado por el senador Alcides Calvo, mediante el cual se solicita al Gobierno Provincial que incorpore las partidas necesarias para ejecutar la obra en el Presupuesto 2027.

El proyecto también plantea la posibilidad de llevar adelante la obra mediante el Régimen de Contribución por Mejoras, establecido por la Ley Provincial Nº 14.295, como mecanismo para articular el aporte del Estado con la participación de los beneficiarios directos.

Actualmente, el ingreso se encuentra conformado por una traza de ripio que requiere tareas permanentes de mantenimiento debido al tránsito y que se deteriora especialmente ante períodos de lluvias. Esta situación genera dificultades para la circulación cotidiana de vecinos, estudiantes y docentes, además de complicar el traslado de servicios de salud, emergencias y otras actividades esenciales.

La pavimentación también tendría un impacto directo en la actividad productiva de la zona, facilitando el traslado de la producción agropecuaria, el ingreso de insumos y servicios y la conexión de los establecimientos rurales con otros centros urbanos del departamento Castellanos.

Para una localidad como Eustolia, contar con un acceso pavimentado significaría mucho más que una mejora vial: representaría mayor conectividad, seguridad, desarrollo productivo y mejores condiciones para el arraigo de las familias.

La obra se encuentra ahora vinculada al proceso presupuestario provincial, con el objetivo de que pueda ser incorporada al Presupuesto Provincial 2027 y avanzar posteriormente con los estudios y procedimientos necesarios para su ejecución.

Durante la entrevista, Beltramo repasó junto a nosotros la importancia de esta gestión y las expectativas que genera para toda la comunidad de Eustolia.