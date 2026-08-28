Integrantes del Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana viajarán a Villa Giardino para participar de “Entre Abuelos Talentosos”

Un grupo de integrantes del Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana viajará a Villa Giardino, Córdoba, para participar de la 9ª edición del encuentro recreativo “Entre Abuelos Talentosos”, que se desarrollará los días 28, 29 y 30 de agosto.

La propuesta, organizada bajo la temática “Madre Tierra”, reunirá a adultos mayores de distintos puntos del país para compartir jornadas de recreación, amistad, música, baile y expresión artística.

Durante la estadía se llevarán adelante diferentes actividades, entre ellas presentaciones de talentos, propuestas recreativas, premios y sorpresas, shows en vivo, elección de Rey y Reina y una fiesta de pelucas.

El encuentro tiene como objetivo promover la vitalidad y el bienestar integral de los adultos mayores, revalorizar sus talentos y experiencias, fortalecer los vínculos de amistad y pertenencia y generar espacios para disfrutar y compartir.

De esta manera, los representantes del Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana serán parte de una nueva edición de esta propuesta que combina diversión, turismo, cultura y momentos de encuentro, teniendo como escenario la localidad cordobesa de Villa Giardino.