Un nuevo espacio de música, expresión y encuentro comenzó en UEPT

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La Asociación Civil Un Espacio Para Todos incorporó un Taller de Música, Expresión Corporal y Murga Comunitaria, una propuesta pensada para compartir, expresarse y disfrutar en comunidad.

En la mañana de la radio charlamos con Gianna Pautasso, integrante de la Asociación Civil Un Espacio Para Todos, quien contó detalles de esta nueva propuesta que se suma a las actividades de la institución.

Para Gianna, el proyecto tiene además un significado especial: desde muy chica fue testigo del crecimiento y la formación de la Asociación, y hoy tiene la posibilidad de incorporarse y aportar desde otro lugar, acompañando a quienes forman parte de este espacio.

Con mucha alegría, la institución dio inicio al Taller de Música, Expresión Corporal y Murga Comunitaria, una nueva iniciativa que busca generar un espacio para encontrarse, expresarse, moverse, hacer música y disfrutar juntos.

El primer encuentro estuvo marcado por el ritmo, la energía, las risas y las ganas de descubrir todo lo que esta nueva propuesta puede ofrecer. A través de la música y la expresión corporal, el taller propone nuevas experiencias y herramientas para que los concurrentes puedan participar, crear y compartir.

Desde UEPT destacaron especialmente el trabajo de Gianna y Vale, quienes estarán a cargo del taller, valorando su energía, compromiso y la propuesta preparada para los concurrentes.

“Esto recién empieza” es el espíritu con el que la institución encara esta nueva etapa, celebrando la incorporación de un espacio que apuesta al encuentro, la creatividad y la construcción colectiva.

Una nueva propuesta comienza a tomar ritmo en UEPT, sumando oportunidades para crear, expresarse y seguir compartiendo experiencias juntos.

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