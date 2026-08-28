Vuelven los Jubis: nueva función en la Sociedad Italiana

La propuesta que reúne música, baile y diversión para adultos mayores tendrá una nueva función el 6 de septiembre a las 20 horas en la Sociedad Italiana de María Juana.
Después de una primera presentación que convocó a vecinos y disfrutó de una noche llena de música y alegría, “Los Jubis” vuelven a escena con una nueva función.
La cita será el domingo 6 de septiembre, desde las 20 horas, en las instalaciones de la Sociedad Italiana de María Juana.
La propuesta invita a compartir una noche diferente, con música, baile y mucho entretenimiento, en un encuentro pensado para disfrutar y celebrar en comunidad.
La organización ya prepara todo para esta nueva presentación y vuelve a abrir las puertas para quienes quieran acompañar a “Los Jubis” en una noche especial.
🎶 Los Jubis vuelven a la Sociedad Italiana de María Juana.
📅 6 de septiembre
🕗 20 horas
📍 Sociedad Italiana de María Juana