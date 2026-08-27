Calvo impulsa la pavimentación del acceso a Eustolia desde la Ruta Provincial 13

El Senado de Santa Fe aprobó un proyecto de comunicación del senador Alcides Calvo para solicitar que la obra sea incorporada al Presupuesto Provincial 2027 y restantes. Tratándose de un tramo de aproximadamente 5 kilómetros de la Ruta Provincial 51-S, fundamental para mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo de esta pequeña localidad.

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó un proyecto de comunicación presentado por el senador Alcides Calvo, mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial que contemple en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2027 las partidas necesarias para ejecutar la pavimentación de la Ruta Provincial N.º 51-S, en el tramo que constituye el acceso a Eustolia desde la Ruta Provincial N.º 13, en una extensión aproximada de cinco kilómetros.

La iniciativa recoge el pedido formulado por las autoridades de Eustolia y propone que la obra se concrete en el marco del Régimen de Contribución por Mejoras, conforme a la Ley N.º 14.295.

La pavimentación del acceso representa una demanda largamente esperada por los habitantes de Eustolia y permitiría garantizar condiciones de transitabilidad permanente, especialmente durante los períodos de lluvias y ante otras contingencias climáticas.

Las condiciones actuales del camino con ripio generan dificultades para el traslado cotidiano de estudiantes y docentes, complican la llegada de servicios de salud y la atención de emergencias y afectan a quienes necesitan movilizarse por motivos laborales, administrativos o familiares, debiendo realizarse mantenimiento permanente por parte de la Provincia y Comuna dado al alto tránsito.

La obra también posee una importancia estratégica para la actividad agropecuaria de la zona. Un acceso estable y seguro durante todo el año permitiría facilitar el traslado de la producción, el ingreso de insumos y servicios y el desarrollo de los establecimientos rurales vinculados con la localidad.

Asimismo, la pavimentación contribuiría a fortalecer la integración de Eustolia con otras localidades y centros urbanos del departamento Castellanos, generando mejores condiciones para el arraigo de las familias y el crecimiento de la comunidad.

El proyecto plantea utilizar el Régimen de Contribución por Mejoras como herramienta para concretar esta infraestructura vial, articulando la participación del Estado Provincial con la de quienes reciben un beneficio directo de la obra.

En este sentido, Calvo solicita que la pavimentación del acceso a Eustolia sea contemplada en el Presupuesto Provincial 2027, permitiendo avanzar con los estudios, procedimientos y acciones necesarios para su ejecución.

Con esta iniciativa, Alcides Calvo continúa acompañando las demandas de las comunidades del departamento Castellanos e impulsando obras que mejoren la conectividad, fortalezcan la producción y generen mejores condiciones para el desarrollo y el arraigo en el interior santafesino.