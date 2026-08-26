Se viene la 33ª Cena de la Familia en Eustolia

Regionales

La Capilla Nuestra Señora de Itatí de Eustolia prepara una nueva edición de su tradicional Cena de la Familia, que este año celebrará su 33ª edición.

El encuentro se realizará el próximo sábado 12 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el SUM Comunal de Eustolia, y contará con una propuesta gastronómica, música y diferentes momentos para compartir en familia y con amigos.

La velada tendrá animación musical a cargo de Grupo Gigante, además de sorteos entre los presentes.

La cena incluirá como entrada mayonesa de ave, fiambres caseros, pionono y lenguas con distintas salsas.

Como plato principal se servirá carne de ternera a la parrilla, acompañada de ensaladas variadas y pickles. El menú se completará con copa helada con frutas, café y torta.

Las bebidas no están incluidas y se solicita a los asistentes llevar vajilla completa.

Los valores establecidos son:

  • Mayores: $38.000
  • Menores: $22.000
  • Infantil: $15.000

Las reservas pueden realizarse comunicándose a los teléfonos 3406 402204, 649679 o 520932.

La propuesta es organizada por la Capilla Nuestra Señora de Itatí y cuenta con el auspicio de la Comuna de Eustolia.

La 33ª Cena de la Familia será una nueva oportunidad para reunirse, compartir una buena mesa y disfrutar de una noche de encuentro comunitario.

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