Molino Victoria busca incorporar un cilindrero a su equipo de producción

La empresa, con sede en María Juana y más de 135 años de trayectoria, abrió una convocatoria para sumar personal a su equipo de producción.

Molino Victoria se encuentra en la búsqueda de una persona para incorporarse a su equipo de producción en la localidad de María Juana. La propuesta está orientada a cubrir el puesto de cilindrero, con la posibilidad de desarrollarse dentro de una empresa con una extensa trayectoria en la región.

Entre los requisitos solicitados se encuentra contar con secundario completo, experiencia mínima de dos años en puestos similares y conocimientos básicos de herramientas informáticas, especialmente Microsoft Office. También se valorará contar con Carnet de Manipulación de Alimentos.

La empresa destaca además la importancia de contar con capacidad resolutiva, responsabilidad, compromiso y orientación a resultados.

Quien ocupe el puesto tendrá entre sus principales tareas operar y controlar el proceso de molienda, supervisar el funcionamiento de la maquinaria del sector, realizar controles de calidad y toma de muestras, además de resolver situaciones operativas e informar posibles anomalías.

El trabajo también contempla la colaboración en tareas de mantenimiento, orden y limpieza, y el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad alimentaria y seguridad ocupacional.

Cómo postularse

Las personas interesadas pueden enviar su Currículum Vitae, indicando la remuneración pretendida, al correo electrónico rrhh@molinovictoria.com.ar.

La convocatoria representa una oportunidad laboral para quienes cuenten con experiencia en el ámbito industrial y quieran formar parte de una empresa vinculada a la producción y con una trayectoria que se remonta a 1887.