Este domingo, Cadena de Transmisiones tendrá doble cobertura en simultáneo

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Este domingo, Cadena de Transmisiones prepara una jornada especial con una doble transmisión en simultáneo, llevando a los oyentes y seguidores toda la acción del fútbol regional desde dos escenarios diferentes.

Desde el estadio Pedro Molina, Talleres de María Juana recibirá a La Hidráulica de Frontera, en el marco de una nueva fecha del Torneo Reválida de Primera B.

La cobertura estará a cargo de Víctor Rinero, junto a Natalia Poratti, mientras que Luciano Criado y Mateo Cortés estarán en el campo de juego para llevar todos los detalles del encuentro.

Al mismo tiempo, desde la localidad de Roca, Sportivo Roca será local ante el Club Atlético María Juana, que llega invicto al Torneo Clausura.

En este segundo escenario estarán Oscar Roseto, Salvador Contarino y Ricardo Bustos, acompañando el partido con toda la información y el relato de lo que suceda dentro del campo de juego.

Dos partidos, una misma transmisión

Los dos encuentros podrán seguirse en vivo y de manera gratuita a través del canal de YouTube de Radio María Juana y también mediante la página web de la emisora.

Además, el partido que disputará Talleres de María Juana frente a La Hidráulica tendrá una cobertura especial por Radio María Juana 101.9 FM.

De esta manera, Cadena de Transmisiones vuelve a ofrecer una cobertura integral del fútbol regional, con dos equipos de trabajo desplegados en simultáneo para que los seguidores puedan acompañar cada partido desde donde estén.

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