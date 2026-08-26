Un riñón, dos amigos y una historia que habla de amor

Lo que comenzó con una charla cotidiana terminó convirtiéndose en una historia extraordinaria. Marcelo decidió donarle en vida uno de sus riñones a Carlos, un amigo que necesitaba un trasplante. Después de los estudios, las autorizaciones y el proceso médico y legal correspondiente, la intervención se realizó este martes y ambos se encuentran bien.

Hay historias que merecen ser contadas.

Esta comenzó en una charla, en un consultorio, entre dos personas que se conocían y que compartían una conversación como tantas otras. Carlos había llegado a atenderse con Marcelo, sin imaginar que ese encuentro iba a abrir la puerta a una de las decisiones más importantes de sus vidas.



Carlos atravesaba desde hacía tiempo una situación compleja: una diabetes que había ido afectando progresivamente sus riñones y, en uno de los momentos más difíciles, un cuadro severo lo llevó casi al límite.

Las complicaciones continuaron y, con el tiempo, la necesidad de un trasplante de riñón se convirtió en una realidad.



Fue entonces cuando, en aquella conversación aparentemente común, Carlos contó que necesitaba urgentemente un riñón.

Marcelo lo escuchó y respondió casi sin pensarlo: —Yo te lo voy a donar.



Quizás Carlos recibió aquellas palabras como una muestra de cariño, como una forma de acompañarlo en un momento difícil, pero no fue así. Marcelo también se quedó pensando en aquella persona que merecía seguir viviendo, que necesitaba compartir más tiempo con los suyos.



A los días Marcelo volvió a contactarlo, quería saber cómo hacerlo. Y desde ese momento, aquella frase dejó de ser solamente una expresión de solidaridad para transformarse en una posibilidad concreta.



Comenzó entonces un proceso que llevó tiempo y que estuvo acompañado por médicos y profesionales. Se realizaron los estudios necesarios, las evaluaciones correspondientes y todo el proceso de autorización legal y sanitaria que requiere una donación de órganos en vida. Hasta que llegaron las respuestas.

La compatibilidad superaba el 95 por ciento y ambos compartían el mismo grupo sanguíneo. Lo que había nacido de una charla empezaba a encontrar, también desde la medicina, la posibilidad de hacerse realidad.



Pasó el tiempo, y finalmente este martes ocurrió.

Marcelo y Carlos fueron sometidos a la intervención para concretar la donación y el trasplante renal.

Todo salió muy bien y ambos se encuentran en excelente estado de salud. Pero detrás del resultado médico hay una historia que difícilmente pueda explicarse solamente desde la medicina. Porque Marcelo no solamente decidió donar un órgano. Decidió entregar una parte de sí mismo para que otra persona pudiera seguir viviendo. Y quizás sea ahí donde esta historia adquiere otra dimensión.

¿Qué es lo que lleva a alguien a hacer algo así?

¿De dónde nace esa decisión que no parece responder a ninguna lógica de beneficio personal?

Tal vez sea aquello que tantas veces llamamos amor y que, justamente por ser tan difícil de explicar, no necesita demasiadas definiciones.

Hace más de dos mil años, Jesús lo resumió en una frase que atravesó generaciones: amar al otro como a uno mismo.

Y en nuestra propia tierra, Atahualpa Yupanqui lo expresó de otra manera cuando dijo que un amigo es uno mismo con otro cuero.

Quizás Marcelo haya hecho carne esas palabras.



Cuando le pregunté cómo podía tomar una decisión semejante, su respuesta fue tan sencilla como contundente:

“¿Cómo no voy a donarle un riñón a quien puede vivir muchos años más gracias a mí? Si la vida es generosísima conmigo. Si Dios me dio dos riñones, me dio la vida, me dio dos hijos hermosos a quienes no tengo que donarle ninguno de los dos. Si quiero un mundo nuevo y de amor, tengo que empezar por mí mismo”.

Quizás esa última frase sea la que mejor resume toda esta historia.

“Si quiero un mundo nuevo y de amor, tengo que empezar por mí mismo”.

En tiempos en los que muchas veces parece que todo se mide en función de lo que podemos obtener, alguien decidió simplemente dar.

Sin esperar nada a cambio.

Sin saber al principio siquiera si sería posible.

Un gesto que nació de una conversación y que atravesó estudios, médicos, autorizaciones y decisiones hasta llegar al quirófano.

Y que, finalmente, ese gesto se convirtió en vida.

Carlos recibió una nueva oportunidad.

Marcelo entregó una parte de sí mismo.

Y los dos están bien.

Tal vez no haya palabras suficientes para explicar lo que significa.

Tal vez tampoco sea necesario.

Porque algunas historias no necesitan demasiadas explicaciones.

Solo necesitan ser contadas.

Para recordar que el amor existe.

Que todavía somos capaces de hacer cosas enormes por otro.

Y que, algunas veces, para cambiarle la vida a alguien, alcanza con animarse a soltar y simplemente amar.