Intensa actividad de newcom: participación en torneos y encuentros el fin de semana

En la mañana de la radio dialogamos con Marcela Manias y Fabiana Ferrero, quienes compartieron sus experiencias tras un fin de semana cargado de actividad deportiva en distintas competencias de newcom.

Por un lado, participaron de un torneo femenino desarrollado en San Jerónimo, donde se vivieron jornadas de gran nivel competitivo y camaradería entre los equipos. Además, destacaron la importancia de estos espacios que promueven el deporte, la inclusión y el encuentro entre jugadoras de diferentes localidades.

Por otra parte, también formaron parte de un encuentro de newcom realizado en el Club Alumni, donde el eje estuvo puesto en la participación, el disfrute y el fortalecimiento de vínculos a través del deporte.

Durante la charla, ambas remarcaron el crecimiento sostenido del newcom en la región, consolidándose como una disciplina que no solo fomenta la actividad física, sino también la integración social y el bienestar.