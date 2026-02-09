Investigan el hurto de una motocicleta en la vía pública en María Juana

Desde la Comisaría 4ª de María Juana se informó sobre un hecho de hurto calificado ocurrido en la vía pública y denunciado en las últimas horas.

Según el parte policial, en horas de la madrugada de la fecha radicó denuncia un masculino mayor de edad, domiciliado en esta localidad, quien manifestó que en el lapso comprendido entre las 16 y las 23 horas notó la faltante de su motocicleta Honda Tornado 250 cc, dominio A084BLF, de color roja y negra.

De acuerdo a lo expresado por el denunciante, el rodado se encontraba estacionado sobre la vereda, sin medidas de seguridad colocadas, al momento de producirse el hecho.

Interviene en la causa la autoridad judicial correspondiente, mientras personal policial se encuentra realizando las actuaciones e investigaciones de rigor para tratar de esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del vehículo.