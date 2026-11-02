Investigan una pelea y daños en la Terminal de Ómnibus de María Juana

Una pelea entre jóvenes registrada durante la mañana de este lunes en la Terminal de Ómnibus de María Juana generó preocupación entre vecinos de la zona. Según el testimonio de un residente, el episodio ocurrió alrededor de las 6.50 y estuvo acompañado de gritos, insultos y el lanzamiento de mesas y botellas de vidrio.

El vecino señaló que situaciones similares ya se habían registrado en otras ocasiones y manifestó su preocupación por los ruidos que, según describió, se producen en el lugar luego del cierre de los boliches, como música a alto volumen y motocicletas con escapes libres.

Tras lo ocurrido, la Comuna de María Juana difundió un comunicado en el que repudió los hechos de vandalismo registrados en la terminal. Informó que personal policial acudió al lugar luego de recibir un aviso al 911 y que, durante el procedimiento, se identificó a los involucrados, quienes serían oriundos de Sastre y San Jorge.

La Comuna indicó que trabaja para que los responsables se hagan cargo de los daños ocasionados y repongan los elementos afectados. También llamó a la responsabilidad ciudadana y al cuidado de los espacios públicos.

El episodio quedó bajo investigación para determinar la participación de los involucrados y avanzar con las actuaciones correspondientes.