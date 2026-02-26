Invitan a la proyección de “Belén” en el marco del Día Internacional de la Mujer

La Comuna de María Juana, a través del Área Mujeres, Género y Diversidad, junto a la Biblioteca Popular María Juana y el Cine Club Sitaliana, invitan a la comunidad a participar de una propuesta especial en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bajo el lema “Como siempre… hoy más que nunca”, se realizará la proyección de la película Belén.

Basada en hechos reales, la película relata la historia de una joven tucumana acusada injustamente de aborto y condenada a prisión. Su caso marcó un punto de inflexión para el movimiento feminista en Argentina. El film muestra la lucha de la abogada Soledad Deza por defenderla, enfrentando un sistema judicial conservador y generando una fuerte ola de solidaridad social en defensa de los derechos reproductivos.

La producción está dirigida por Dolores Fonzi y cuenta con actuaciones de la propia Dolores Fonzi, Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali y Luis Machín. Es un drama argentino con una duración de 105 minutos y calificación apta para mayores de 13 años.

La función se llevará a cabo el domingo 8 de marzo a las 20.30 horas, con modalidad “entrada a la gorra”, permitiendo que todos puedan acceder a esta propuesta cultural y de reflexión. Una invitación abierta a compartir cine y debate en una fecha tan significativa.