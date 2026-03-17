Invitan a la proyección del documental “La Zorra y la Pampa” en Sociedad Italiana

En la mañana del programa radial, dialogamos con Tato Bertoni, integrante de Pueblo Vivo y de la Sociedad Italiana, quien invitó a toda la comunidad a participar de una nueva propuesta cultural en María Juana.

En el marco del ciclo Cine Urgente, Pueblo Vivo María Juana y el Cine Club Sociedad Italiana presentarán el documental La Zorra y la Pampa, el próximo lunes 23 de marzo a las 20:30 horas, en la Sociedad Italiana. La función será con modalidad entrada a la gorra, permitiendo la colaboración voluntaria del público, y contará con la presencia de uno de sus directores.

El film, dirigido por Leandro Rovere y Nacho Sánchez Ordóñez, narra la singular travesía de dos cineastas que construyen una zorra ferroviaria para recorrer más de 390 kilómetros por la pampa húmeda argentina, retratando una región donde el tren de pasajeros quedó prácticamente en ruinas.

La experiencia colectiva reunió a más de noventa personas, entre ferroviarios, artistas, activistas y vecinos. Participaron desde el ingeniero mecánico Jorge Mario Gil, quien diseñó la pieza en su taller, hasta los organizadores de la “Fiesta de la Zorra” en Espora, además de la reconocida escritora Diana Bellesi y distintos referentes culturales.

La producción contó con el respaldo de organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Fondo Nacional de las Artes y el programa Espacio Santafesino, entre otras instituciones.

Se trata de una propuesta que combina cine, identidad, memoria y encuentro comunitario, invitando a reflexionar sobre el territorio y la historia, a través de una experiencia cinematográfica única.