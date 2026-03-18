Invitan a una charla técnica sobre producción de alfalfa en María Juana

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con José Luis Motto, quien extendió la invitación a una importante jornada de capacitación organizada por la Cooperativa 9 de Octubre.

La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo en el Salón del Centro Comercial de María Juana, en el horario de 8:30 a 12:30, y estará orientada a productores, técnicos y público interesado en mejorar la producción de alfalfa.

Durante la jornada se abordarán diferentes temáticas vinculadas al manejo productivo. Entre las disertaciones se destacan: “Suelos de la zona”, a cargo de Cristian León Giacossa del INTA EEA Rafaela; “Implantación y manejo”, por Nihuel Garrote; “Manejo y control de malezas en pre o post emergencia”, a cargo de Juan Picco; y “Calibración y regulación de sembradoras”, brindado por la empresa De&Ce.

Desde la organización destacaron que la entrada es libre y gratuita, aunque se requiere inscripción previa a través de un formulario online.

La propuesta se presenta como una valiosa oportunidad para capacitarse, intercambiar experiencias y seguir mejorando la producción agropecuaria en la región.