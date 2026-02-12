Janet López presentó en la radio los servicios de Alquimia, estética basada en ciencia

En la mañana de la radio dialogamos con Janet López, referente de Alquimia, quien compartió detalles sobre los servicios que brinda en su espacio de estética basada en ciencia, un enfoque que combina formación académica, respaldo profesional y tratamientos personalizados.

Janet es Licenciada especialista en Química Cosmética, TUCC y Dermatosmiatría (MN 48050) y Máster en Cosmiatría Superior por la UBA, una sólida trayectoria que respalda cada uno de los procedimientos que se realizan en el centro. Durante la entrevista, explicó la importancia de trabajar con protocolos fundamentados científicamente, priorizando la salud de la piel y resultados reales, seguros y progresivos.

Centro Alquimia ofrece tratamientos faciales y corporales adaptados a cada paciente, evaluaciones personalizadas y el uso de productos formulados bajo criterios técnicos específicos, siempre con seguimiento profesional. La propuesta apunta a ir más allá de la estética tradicional, incorporando conocimiento científico para mejorar la calidad de la piel y el bienestar integral.

Una propuesta innovadora en la región, donde la estética se aborda con responsabilidad profesional, formación académica y compromiso con la salud.