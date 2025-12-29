Javier Ceci es el nuevo entrenador del básquet de Mayores del Club Atlético Americano

El Club Atlético Americano de Carlos Pellegrini anunció oficialmente la incorporación de Javier Ceci como nuevo entrenador del equipo de básquet de Primera División. La designación marca el inicio de una nueva etapa para la disciplina, con el objetivo de continuar fortaleciendo el proyecto deportivo de la institución.

Ceci asumirá la conducción del plantel con la mirada puesta en los próximos desafíos competitivos, entre ellos el Torneo del Oeste Santafesino, apostando a un trabajo ordenado, planificado y sostenido en el tiempo. Su llegada genera expectativas en el ámbito deportivo local, en un contexto donde el club busca consolidar su identidad de juego y potenciar el rendimiento del equipo.