Javier Maidana anticipó los últimos sorteos del Bingo Mega Sorteo con los premios más importantes del año

En la mañana de la radio, Javier Maidana brindó detalles sobre lo que será el tramo final del Bingo Mega Sorteo, que entra en su instancia más esperada con los últimos sorteos y la entrega de los premios más importantes.

Maidana destacó que esta etapa final concentra el mayor entusiasmo de los participantes, ya que se ponen en juego los premios más altos del año, convirtiendo al Mega Sorteo en uno de los eventos de mayor expectativa en la región. Según explicó, los próximos sorteos incluirán los tradicionales premios especiales, que todos los años convocan a miles de familias que siguen el juego con gran expectativa.

Además, recordó que quienes ya adquirieron su bingo participan automáticamente de todos los sorteos finales, mientras que aún quedan pocas unidades disponibles para quienes quieran sumarse a tiempo y competir por los premios mayores.

Maidana agradeció también el acompañamiento de la comunidad y resaltó la transparencia habitual del evento, que cada año se consolida como uno de los sorteos más importantes del calendario local.

