Una mariajuanense en Chile: Florencia Borgo compartió su experiencia de vida en el exterior

En la mañana de la radio dialogamos con Florencia Borgo, quien desde Chile contó cómo es su vida en ese país, donde reside desde hace aproximadamente dos años.

Durante la charla, Florencia relató cómo fue el proceso de adaptación a un nuevo lugar, las experiencias que fue viviendo desde su llegada y los cambios que implicó comenzar una etapa lejos de su ciudad natal, María Juana. También compartió detalles sobre su rutina diaria, el trabajo y las oportunidades que encontró en el país vecino.

La entrevista permitió conocer de primera mano cómo es la vida de una joven de la localidad que decidió emprender un nuevo camino en el exterior, sumando aprendizajes, desafíos y experiencias que hoy forman parte de su presente en Chile.