Jerónimo Hernández contó su experiencia en el 1° Encuentro Nacional de Danzas “Aquí Cosquín, Danza”

En la mañana de la radio entrevistamos a Jerónimo Hernández, quien compartió su reciente participación en el 1° Encuentro Nacional de Danzas “Aquí Cosquín, Danza”, realizado en la ciudad de Cosquín y organizado por la Comisión del Folclore local.

Jerónimo formó parte del equipo de producción y organización del evento, desempeñando un rol clave: fue uno de los cuatro bailarines encargados de la coordinación de 16 parejas pertenecientes a distintos ballets del país. Su trabajo permitió llevar adelante una intervención artística con músicos en vivo sobre el escenario, una puesta que se convirtió en uno de los momentos más destacados del encuentro.

Además, aprovechó su estadía en Cosquín para realizar diversas capacitaciones, sumando nuevos conocimientos y herramientas para su formación profesional dentro de la danza folclórica.

Una charla enriquecedora que reflejó el crecimiento, la dedicación y el compromiso de un joven artista que sigue llevando su talento a escenarios de relevancia nacional.