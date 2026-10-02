Jesús Domínguez contó desde Perú la experiencia de Son Dos Dúo en un festival internacional

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Jesús Domínguez, músico de María Juana, quien se encuentra en Perú junto a Son Dos Dúo, proyecto que comparte con Alejandro Rodríguez, participando del Festival Internacional Sonamos Latinoamérica.

Durante la entrevista, Domínguez contó desde Arequipa cómo están viviendo esta experiencia y habló sobre la posibilidad de compartir su música con artistas provenientes de distintos lugares de Latinoamérica.

El festival reúne propuestas vinculadas a la música popular y de raíz latinoamericana y forma parte de una red cultural que nació en Santa Fe y actualmente vincula a músicos y gestores de diferentes países.

Para Son Dos Dúo, la participación representa además una oportunidad para mostrar su propuesta artística fuera del país y generar nuevos encuentros con músicos de otras culturas.

Jesús Domínguez compartió en la radio detalles del viaje, la experiencia de presentarse en Perú y todo lo que significa para el dúo formar parte de este encuentro internacional.