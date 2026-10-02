Jesús Domínguez contó desde Perú la experiencia de Son Dos Dúo en un festival internacional

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En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Jesús Domínguez, músico de María Juana, quien se encuentra en Perú junto a Son Dos Dúo, proyecto que comparte con Alejandro Rodríguez, participando del Festival Internacional Sonamos Latinoamérica.

Durante la entrevista, Domínguez contó desde Arequipa cómo están viviendo esta experiencia y habló sobre la posibilidad de compartir su música con artistas provenientes de distintos lugares de Latinoamérica.

El festival reúne propuestas vinculadas a la música popular y de raíz latinoamericana y forma parte de una red cultural que nació en Santa Fe y actualmente vincula a músicos y gestores de diferentes países.

Para Son Dos Dúo, la participación representa además una oportunidad para mostrar su propuesta artística fuera del país y generar nuevos encuentros con músicos de otras culturas.

Jesús Domínguez compartió en la radio detalles del viaje, la experiencia de presentarse en Perú y todo lo que significa para el dúo formar parte de este encuentro internacional.

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