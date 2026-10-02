Vivir lejos de casa: Gonzalo Coronel contó cómo es su vida en Europa

Durante su visita a María Juana, Gonzalo Coronel, mariajuanense que actualmente vive en Europa, pasó por los estudios de la radio y compartió su experiencia de vivir lejos de su pueblo y adaptarse a una realidad con otras costumbres y formas de vida.

En la charla, Gonzalo contó cómo es su día a día en Europa, a qué se dedica, cómo transcurre su vida cotidiana y cuáles son las principales diferencias que encuentra con María Juana.

También habló sobre lo que significa vivir en otro país, lejos de familiares, amigos y de los lugares conocidos, y sobre el proceso de adaptarse a nuevas costumbres, horarios y maneras de relacionarse.

Su visita a la radio permitió conocer, desde una mirada personal, cómo es la experiencia de un mariajuanense que decidió hacer su vida en otro lugar del mundo, sin perder el vínculo con su pueblo de origen.

Una charla para conocer la historia de Gonzalo Coronel, sus experiencias en Europa y todo lo que implica vivir lejos de casa y acostumbrarse a una nueva realidad.